Enerji Bakanlığı 4 ili kapsayan yeni kararlarını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Kütahya'da 2, Eskişehir ve Bursa'da birer olmak üzere, alan büyüklükleri 56,28 ila 744,88 hektar arasında değişen 4 manyezit sahası açık ihale usulüyle ihale edilecek.

İhaleler 4-5 Mart'ta 10.00 ve 14.00 saatlerinde, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şehit Aydın İnceoğlu Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'daki '5. ŞANLIURFA YEKA' başlıklı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'nın YEKA vasfının iptal edildiği duyuruldu.