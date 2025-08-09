Enerji Bakanlığı’ndan 8 bölgede YEKA RES ilanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Kütahya ve Manisa illerinin sınırlarında yer alan 8 bölgeyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES) ilan etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Dursunbey’den Soma’ya uzanan geniş alanlarda rüzgar enerjisi yatırımlarının önü açılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Kütahya ve Manisa illerinin sınırları içinde yer alan 8 bölgeyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES) ilan etti.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre:
Dursunbey, Kepsut'ta 85,22 km2 alan Balıkesir-1 YEKA RES, Dursunbey, Bigadiç, Sındırgı / Simav'da 214,40 km2 alan Balıkesir-2 YEKA RES, Bigadiç, Sındırgı'da 52,63 km2 alan Balıkesir-3 YEKA RES, Havran, İvrindi'de 27,01 km2 alan Balıkesir-4 YEKA RES, Gönen, Manyas'ta 51,06 km2 alan Balıkesir-5 YEKA RES, Gönen / Biga, Yenice'de 60,31 km2 alan Balıkesir-6 YEKA RES, Soma, Kırkağaç, Akhisar'da 27,58 km2 alan Manisa-1 YEKA RES, Demirci/Simav'da 94,38 KM2 alan Manisa-2 YEKA RES olarak ilan edildi.
Bakanlık, söz konusu alanların rüzgar enerjisi yatırımlarına tahsis edilerek yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.