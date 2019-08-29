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Enerji dengesi için santral göçü

Bölgeler arası arz-talep dengesizliklerinin giderilmesi için bazı elektrik santralleri yer değiştirecek. Kimi doğalgaz çevrim santralleri yerlerinden sökülüp en çok elektrik tüketilen bölgelere taşınacak.

Enerji dengesi için santral göçü
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