Enerji depolamada yeni dönem: Türkiye batarya üssü olma yolunda

Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) tarafından ikincisi düzenlenecek “Enerjinin Geleceği ve Depolama Kongresi”, Türkiye’nin enerji dönüşümünde depolamanın rolünü ele alacak. Ankara JW Marriott Otel’de yapılacak etkinlik, “Bölgenin Batarya Üssü: Türkiye” hedefinin önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

EDEDER Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, EPDK öncülüğünde oluşturulan enerji depolama mevzuatının yatırımcıya öngörülebilirlik sağladığını ve depolamayı sistemin “tamamlayıcı unsuru” olmaktan çıkarıp stratejik bileşen haline getirdiğini vurguladı. 2021’de yürürlüğe giren Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği ve ardından gelen düzenlemeler, depolamalı üretim ve müstakil depolama yatırımlarında ciddi ivme yarattı.

Üretim ve müstakil depolama yatırımlarında ivme

Türkiye’nin 2035’e kadar 120 GW rüzgâr-güneş hedefi bulunurken, EPDK’nın tek seferde açıkladığı 34,5 GW’lık kapasite tahsisi dikkat çekiyor. Bu adımlar, yerli üretimi desteklerken enerji arz güvenliğini güçlendiriyor. Kaya’ya göre depolamalı RES-GES projeleri ve yeni yatırım şartlarının netleşmesi, güçlü yatırımcı ilgisini beraberinde getirdi.

Depolama; frekans-gerilim kontrolü, pik talep yönetimi ve şebeke esnekliği gibi alanlarda kilit rol oynuyor. 2025’te İspanya-Portekiz’de yaşanan büyük kesinti de esnekliğin önemini yeniden hatırlattı.

Kongrede mevzuat, teknoloji, batarya tedarik zinciri ve finansman modelleri ele alınacak. EDEDER, Türkiye’nin depolamada niş bir pazardan bölgesel merkeze dönüşme potansiyelinin güçlendiğini vurguluyor.