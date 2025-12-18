Enerji devi BP’de kritik değişim: Yeni CEO belli oldu

Enerji şirketi BP, üst yönetimde değişikliğe gitti. Şirket, CEO’luk görevine 1 Nisan 2026 itibarıyla Meg O’Neill’in atanacağını duyurdu.

BP’den yapılan açıklamada, mevcut CEO Murray Auchincloss’un bugünden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi. Auchincloss’tan boşalan koltuğu, 1 Nisan 2026’dan itibaren O’Neill devralacak.

Geçici CEO Carol Howle olacak

Bu tarihe kadar BP’de Tedarik, Ticaret ve Nakliyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Carol Howle, geçici CEO olarak şirketin başında olacak. Auchincloss ise geçiş sürecinin sorunsuz ilerlemesi amacıyla Aralık 2026’ya kadar danışmanlık yapmayı sürdürecek.

O’Neill Woodside Energy’den geliyor

Yeni CEO olarak görevlendirilen Meg O’Neill, halihazırda Avustralya merkezli enerji şirketi Woodside Energy’nin CEO’su olarak görev yapıyor.

Yönetim Kurulu: Stratejik bir fırsat

Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Yönetim Kurulu Başkanı Albert Manifold, O’Neill’in atanmasına ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Kapsamlı bir planlama sürecinin ardından, Yönetim Kurulu bu geçişin daha basit, yalın ve karlı bir şirket olma amacıyla yürüttüğümüz stratejik vizyonumuzu hızlandırmak için bir fırsat yarattığına inanıyor. Son yıllarda ilerleme kaydedildi, ancak hissedarlarımız için değeri en üst düzeye çıkarmak için gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek amacıyla daha fazla titizlik ve özen gerekiyor."

Manifold, Murray Auchincloss’a şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Yeni CEO’dan ilk mesaj

BP’nin yeni CEO’su Meg O’Neill ise görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"BP'nin liderlik ekibi ve dünya çapındaki meslektaşlarımla birlikte çalışarak şirketin performansını artırmak, inovasyon ve sürdürülebilirliği teşvik etmek ve dünyanın enerji ihtiyacını karşılamak için üzerimize düşeni yapmak için sabırsızlanıyorum."

Yaklaşık 30 yıllık BP kariyerinin ardından görevden ayrılma kararı alan Auchincloss da, yönetimi “yeni bir lidere devretmenin tam zamanı” olduğunu belirtti.