Enerji güvenliği enerji depolamadan geçiyor!

Recep ŞENYURT

Ülkemizin enerji dö­nüşüm hedefleri­ne ulaşabilmesi için enerji depolama sistemleri­nin kritik bir rol üstlendiği­ni belirten PiLDER Yönetim Kurulu Başkanı Kadem Us­ta, bu alanda hem yerli üre­tim kapasitesinin artırılması hem de Ar-Ge yatırımlarının hız kazanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de enerji depola­ma sistemlerinin hızla geliş­mekte olan bir alan olduğunu ve ülkenin bu alanda önemli bir büyüme potansiyeli taşı­dığını kaydeden Kadem Us­ta, 2023 yılında yürürlüğe gi­ren enerji depolama yönet­melikleriyle sektöre ciddi bir ivme kazandırıldığını, 2030 yılına kadar 80 gigavatt sa­at batarya üretim kapasitesi­ne ulaşma hedefinin ülkenin enerji güvenliği ve sürdürü­lebilirliği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Depolama teknolojileri enerji verimliliği sağlıyor”

Enerji depolama sistem­lerinin, özellikle yenilenebi­lir enerji kaynaklarının da­ha etkin kullanımı için büyük bir fırsat sunduğunu aktaran Usta, güneş ve rüzgar enerji­si gibi kaynakların üretimi­nin süreklilik arz etmemesi­nin enerjinin depolanmasını zorunlu hale getirdiğini di­le getirdi. Depolama tekno­lojilerinin üretim ve tüketim arasındaki dengesizlikleri gi­dermeye yardımcı olarak şe­beke esnekliği ve enerji ve­rimliliği sağladığını anlatan Usta, bu sistemlerin, Türki­ye’nin 2053 yılı karbon nötr hedeflerine ulaşmasında ki­lit bir rol oynayacağını vur­guladı.

Türkiye’de enerji depola­ma sistemlerinde yerli üretim potansiyelinin arttığını vur­gulayan Usta, özellikle elekt­rikli araçlarda kullanılan ba­taryaların önemli bir kısmı­nın yerli olarak üretildiğini, ancak, lityum-iyon bataryalar gibi yüksek teknolojili ürün­lerde dışa bağımlılığın hala yüksek olduğunu anlattı. Us­ta, “Yerli batarya üretimine yönelik yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarının artmasıyla, bu bağımlılık oranının azalması­nı bekliyoruz.” diye konuştu.

“Teşvikler sürmeli kapsam genişletilmeli”

Son dönemde yürürlüğe gi­ren teşviklerin sektöre önemli bir ivme kazandırdığını belir­ten Kadem Usta, şöyle devam etti: “HIT-30 teşvik progra­mı kapsamında, batarya üre­tim tesisi yatırımları kritik bir öneme sahip. Şu anda Türki­ye’de 6 adet batarya üretim te­sisi yatırımı devam ediyor ve bu sayı artacak. Teşviklerin sürdürülmesi ve kapsamının genişletilmesi, sektörün ge­lişimi açısından büyük önem taşıyor.”

Enerji depolama sistem­lerinin sanayi için kritik bir öneme sahip olduğuna dik­kat çeken Usta, sanayi tesis­lerinde enerji kesintilerinin önlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için batarya sis­temlerinin yoğun olarak ter­cih edildiğini bildirdi. Usta, “Bu sistemler, hem üretim sü­reçlerinin kesintisiz devamı­nı sağlıyor hem de yenilenebi­lir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin verimli kul­lanılmasını mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı. Enerji de­polama sistemlerinin yaygın­laşmasındaki en büyük enge­lin yüksek maliyetler olduğu­na işaret eden Usta, teknolojik karmaşıklık, altyapı eksiklik­leri ve düzenleyici çerçeve­de karşılaşılan sorunların da önemli zorluklar arasında yer aldığını, bu engellerin aşılma­sı için devlet desteği, Ar-Ge yatırımları ve farkındalık ar­tırıcı çalışmaların çok önemli olduğunun altını çizdi.

Usta, Türkiye’nin enerji de­polama alanında Avrupa pa­zarı için bir üretim üssü olma potansiyeli olduğunu belirte­rek, bu konuda yapılacak ça­lışmaların önemine dikkat çekti.

Usta, şunları kaydetti: “Enerji depolama sistemleri, Türkiye’nin enerji güvenliği ve sürdürülebilirliği açısın­dan kilit rol oynamaya devam edecek. Yerli üretim, Ar-Ge çalışmaları ve devlet teşvik­leri ile bu sektörde büyük iler­lemeler kaydedebiliriz. Ener­ji depolama teknolojilerinin yaygınlaşması, ülkemizin enerji dönüşümü hedefleri­ne ulaşmada önemli bir araç olacaktır. Ayrıca, Avrupa pa­zarı için bir üretim üssü olma potansiyelimiz var. Bu fırsa­tı kaçırmamak için buradaki eko sistemi Avrupa’ya tanıt­mamız, anlatmamız gereki­yor.”

Türkiye’de enerji depolama kapasitesinin, kurulu yenile­nebilir enerji kaynaklarına entegre edilen pilot projeler­le sınırlı olduğunu dile geti­ren Usta, ancak 2030 yılına kadar 80 gigavatsaat batarya üretim kapasitesi hedefinin yeni yatırımları tetikleyece­ğini ve şu an 6 olan tesis sayı­nın hızla artacağına inandığı­nı sözlerine ekledi.