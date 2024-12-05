Enerji güvenliği enerji depolamadan geçiyor!
Türkiye, sahip olduğu rüzgar ve güneşten daha fazla elektrik üretebilmek için önemli yatırımlar yapıyor. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin ihtiyaç duyulduğu zamanda kullanılabilmesi için depolama ihtiyacı da artıyor.
Recep ŞENYURT
Ülkemizin enerji dönüşüm hedeflerine ulaşabilmesi için enerji depolama sistemlerinin kritik bir rol üstlendiğini belirten PiLDER Yönetim Kurulu Başkanı Kadem Usta, bu alanda hem yerli üretim kapasitesinin artırılması hem de Ar-Ge yatırımlarının hız kazanması gerektiğini söyledi.
Türkiye’de enerji depolama sistemlerinin hızla gelişmekte olan bir alan olduğunu ve ülkenin bu alanda önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını kaydeden Kadem Usta, 2023 yılında yürürlüğe giren enerji depolama yönetmelikleriyle sektöre ciddi bir ivme kazandırıldığını, 2030 yılına kadar 80 gigavatt saat batarya üretim kapasitesine ulaşma hedefinin ülkenin enerji güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.
“Depolama teknolojileri enerji verimliliği sağlıyor”
Enerji depolama sistemlerinin, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanımı için büyük bir fırsat sunduğunu aktaran Usta, güneş ve rüzgar enerjisi gibi kaynakların üretiminin süreklilik arz etmemesinin enerjinin depolanmasını zorunlu hale getirdiğini dile getirdi. Depolama teknolojilerinin üretim ve tüketim arasındaki dengesizlikleri gidermeye yardımcı olarak şebeke esnekliği ve enerji verimliliği sağladığını anlatan Usta, bu sistemlerin, Türkiye’nin 2053 yılı karbon nötr hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynayacağını vurguladı.
Türkiye’de enerji depolama sistemlerinde yerli üretim potansiyelinin arttığını vurgulayan Usta, özellikle elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların önemli bir kısmının yerli olarak üretildiğini, ancak, lityum-iyon bataryalar gibi yüksek teknolojili ürünlerde dışa bağımlılığın hala yüksek olduğunu anlattı. Usta, “Yerli batarya üretimine yönelik yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarının artmasıyla, bu bağımlılık oranının azalmasını bekliyoruz.” diye konuştu.
“Teşvikler sürmeli kapsam genişletilmeli”
Son dönemde yürürlüğe giren teşviklerin sektöre önemli bir ivme kazandırdığını belirten Kadem Usta, şöyle devam etti: “HIT-30 teşvik programı kapsamında, batarya üretim tesisi yatırımları kritik bir öneme sahip. Şu anda Türkiye’de 6 adet batarya üretim tesisi yatırımı devam ediyor ve bu sayı artacak. Teşviklerin sürdürülmesi ve kapsamının genişletilmesi, sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıyor.”
Enerji depolama sistemlerinin sanayi için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Usta, sanayi tesislerinde enerji kesintilerinin önlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için batarya sistemlerinin yoğun olarak tercih edildiğini bildirdi. Usta, “Bu sistemler, hem üretim süreçlerinin kesintisiz devamını sağlıyor hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin verimli kullanılmasını mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı. Enerji depolama sistemlerinin yaygınlaşmasındaki en büyük engelin yüksek maliyetler olduğuna işaret eden Usta, teknolojik karmaşıklık, altyapı eksiklikleri ve düzenleyici çerçevede karşılaşılan sorunların da önemli zorluklar arasında yer aldığını, bu engellerin aşılması için devlet desteği, Ar-Ge yatırımları ve farkındalık artırıcı çalışmaların çok önemli olduğunun altını çizdi.
Usta, Türkiye’nin enerji depolama alanında Avrupa pazarı için bir üretim üssü olma potansiyeli olduğunu belirterek, bu konuda yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti.
Usta, şunları kaydetti: “Enerji depolama sistemleri, Türkiye’nin enerji güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından kilit rol oynamaya devam edecek. Yerli üretim, Ar-Ge çalışmaları ve devlet teşvikleri ile bu sektörde büyük ilerlemeler kaydedebiliriz. Enerji depolama teknolojilerinin yaygınlaşması, ülkemizin enerji dönüşümü hedeflerine ulaşmada önemli bir araç olacaktır. Ayrıca, Avrupa pazarı için bir üretim üssü olma potansiyelimiz var. Bu fırsatı kaçırmamak için buradaki eko sistemi Avrupa’ya tanıtmamız, anlatmamız gerekiyor.”
Türkiye’de enerji depolama kapasitesinin, kurulu yenilenebilir enerji kaynaklarına entegre edilen pilot projelerle sınırlı olduğunu dile getiren Usta, ancak 2030 yılına kadar 80 gigavatsaat batarya üretim kapasitesi hedefinin yeni yatırımları tetikleyeceğini ve şu an 6 olan tesis sayının hızla artacağına inandığını sözlerine ekledi.