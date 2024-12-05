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Enerji güvenliği enerji depolamadan geçiyor!

Türkiye, sahip olduğu rüzgar ve güneşten daha fazla elektrik üretebilmek için önemli yatırımlar yapıyor. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin ihtiyaç duyulduğu zamanda kullanılabilmesi için depolama ihtiyacı da artıyor.

Dünya Gazetesi
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 Recep ŞENYURT

Ülkemizin enerji dö­nüşüm hedefleri­ne ulaşabilmesi için enerji depolama sistemleri­nin kritik bir rol üstlendiği­ni belirten PiLDER Yönetim Kurulu Başkanı Kadem Us­ta, bu alanda hem yerli üre­tim kapasitesinin artırılması hem de Ar-Ge yatırımlarının hız kazanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de enerji depola­ma sistemlerinin hızla geliş­mekte olan bir alan olduğunu ve ülkenin bu alanda önemli bir büyüme potansiyeli taşı­dığını kaydeden Kadem Us­ta, 2023 yılında yürürlüğe gi­ren enerji depolama yönet­melikleriyle sektöre ciddi bir ivme kazandırıldığını, 2030 yılına kadar 80 gigavatt sa­at batarya üretim kapasitesi­ne ulaşma hedefinin ülkenin enerji güvenliği ve sürdürü­lebilirliği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Depolama teknolojileri enerji verimliliği sağlıyor”

Enerji depolama sistem­lerinin, özellikle yenilenebi­lir enerji kaynaklarının da­ha etkin kullanımı için büyük bir fırsat sunduğunu aktaran Usta, güneş ve rüzgar enerji­si gibi kaynakların üretimi­nin süreklilik arz etmemesi­nin enerjinin depolanmasını zorunlu hale getirdiğini di­le getirdi. Depolama tekno­lojilerinin üretim ve tüketim arasındaki dengesizlikleri gi­dermeye yardımcı olarak şe­beke esnekliği ve enerji ve­rimliliği sağladığını anlatan Usta, bu sistemlerin, Türki­ye’nin 2053 yılı karbon nötr hedeflerine ulaşmasında ki­lit bir rol oynayacağını vur­guladı.

Türkiye’de enerji depola­ma sistemlerinde yerli üretim potansiyelinin arttığını vur­gulayan Usta, özellikle elekt­rikli araçlarda kullanılan ba­taryaların önemli bir kısmı­nın yerli olarak üretildiğini, ancak, lityum-iyon bataryalar gibi yüksek teknolojili ürün­lerde dışa bağımlılığın hala yüksek olduğunu anlattı. Us­ta, “Yerli batarya üretimine yönelik yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarının artmasıyla, bu bağımlılık oranının azalması­nı bekliyoruz.” diye konuştu.

“Teşvikler sürmeli kapsam genişletilmeli”

Son dönemde yürürlüğe gi­ren teşviklerin sektöre önemli bir ivme kazandırdığını belir­ten Kadem Usta, şöyle devam etti: “HIT-30 teşvik progra­mı kapsamında, batarya üre­tim tesisi yatırımları kritik bir öneme sahip. Şu anda Türki­ye’de 6 adet batarya üretim te­sisi yatırımı devam ediyor ve bu sayı artacak. Teşviklerin sürdürülmesi ve kapsamının genişletilmesi, sektörün ge­lişimi açısından büyük önem taşıyor.”

Enerji depolama sistem­lerinin sanayi için kritik bir öneme sahip olduğuna dik­kat çeken Usta, sanayi tesis­lerinde enerji kesintilerinin önlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için batarya sis­temlerinin yoğun olarak ter­cih edildiğini bildirdi. Usta, “Bu sistemler, hem üretim sü­reçlerinin kesintisiz devamı­nı sağlıyor hem de yenilenebi­lir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin verimli kul­lanılmasını mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı. Enerji de­polama sistemlerinin yaygın­laşmasındaki en büyük enge­lin yüksek maliyetler olduğu­na işaret eden Usta, teknolojik karmaşıklık, altyapı eksiklik­leri ve düzenleyici çerçeve­de karşılaşılan sorunların da önemli zorluklar arasında yer aldığını, bu engellerin aşılma­sı için devlet desteği, Ar-Ge yatırımları ve farkındalık ar­tırıcı çalışmaların çok önemli olduğunun altını çizdi.

Usta, Türkiye’nin enerji de­polama alanında Avrupa pa­zarı için bir üretim üssü olma potansiyeli olduğunu belirte­rek, bu konuda yapılacak ça­lışmaların önemine dikkat çekti.

Usta, şunları kaydetti: “Enerji depolama sistemleri, Türkiye’nin enerji güvenliği ve sürdürülebilirliği açısın­dan kilit rol oynamaya devam edecek. Yerli üretim, Ar-Ge çalışmaları ve devlet teşvik­leri ile bu sektörde büyük iler­lemeler kaydedebiliriz. Ener­ji depolama teknolojilerinin yaygınlaşması, ülkemizin enerji dönüşümü hedefleri­ne ulaşmada önemli bir araç olacaktır. Ayrıca, Avrupa pa­zarı için bir üretim üssü olma potansiyelimiz var. Bu fırsa­tı kaçırmamak için buradaki eko sistemi Avrupa’ya tanıt­mamız, anlatmamız gereki­yor.”

Türkiye’de enerji depolama kapasitesinin, kurulu yenile­nebilir enerji kaynaklarına entegre edilen pilot projeler­le sınırlı olduğunu dile geti­ren Usta, ancak 2030 yılına kadar 80 gigavatsaat batarya üretim kapasitesi hedefinin yeni yatırımları tetikleyece­ğini ve şu an 6 olan tesis sayı­nın hızla artacağına inandığı­nı sözlerine ekledi.