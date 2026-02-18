Enerji hamlesi Karadeniz’i aştı: TPAO ve Shell ortaklığa gitti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bulgaristan’ın Karadeniz’deki deniz yetki alanında, Sakarya Gaz Sahası’na yakın konumda bulunan Khan Tervel Sahası'ndaki arama ruhsatına, operatörlüğü Shell tarafından yürütülen proje kapsamında TPAO’nun da ortak olduğunu belirtti.

Projenin ilk aşamasında yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplama çalışması gerçekleştirileceğini kaydeden Bayraktar, elde edilecek sonuçlara göre bir sonraki aşamada arama kuyusu açılması seçeneklerinin değerlendirileceğini söyledi.

Karadeniz tecrübesi ortaklığın temelini oluşturdu

TPAO’nun Karadeniz’de bugüne kadar edindiği deniz operasyonları tecrübesi, güçlü sismik ve sondaj gemi filosu ile yetişmiş insan kaynağının bu iş birliğinin kurulmasında belirleyici olduğunu vurgulayan Bayraktar, söz konusu ortaklığın stratejik önemine dikkat çekti.

Enerji arz güvenliğine katkı hedefleniyor

Bayraktar, TPAO’nun bölgesel deneyiminin Shell’in küresel teknik birikimiyle buluşturulmasının, Karadeniz havzasında enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını ve Türkiye’nin kurumsal kapasitesini uluslararası ölçekte güçlendireceğini ifade etti.