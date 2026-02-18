Google Haberler

Enerji hamlesi Karadeniz’i aştı: TPAO ve Shell ortaklığa gitti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, millî petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yurt dışında büyüme stratejisi kapsamında uluslararası iş birliklerine yeni bir halka eklendiğini açıkladı. Bayraktar, Shell ile Karadeniz’de yürütülen iş birliğinin Bulgaristan açıklarına taşındığını bildirdi.

Enerji hamlesi Karadeniz’i aştı: TPAO ve Shell ortaklığa gitti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bulgaristan’ın Karadeniz’deki deniz yetki alanında, Sakarya Gaz Sahası’na yakın konumda bulunan Khan Tervel Sahası'ndaki arama ruhsatına, operatörlüğü Shell tarafından yürütülen proje kapsamında TPAO’nun da ortak olduğunu belirtti.

Projenin ilk aşamasında yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplama çalışması gerçekleştirileceğini kaydeden Bayraktar, elde edilecek sonuçlara göre bir sonraki aşamada arama kuyusu açılması seçeneklerinin değerlendirileceğini söyledi.

Karadeniz tecrübesi ortaklığın temelini oluşturdu

TPAO’nun Karadeniz’de bugüne kadar edindiği deniz operasyonları tecrübesi, güçlü sismik ve sondaj gemi filosu ile yetişmiş insan kaynağının bu iş birliğinin kurulmasında belirleyici olduğunu vurgulayan Bayraktar, söz konusu ortaklığın stratejik önemine dikkat çekti.

Enerji arz güvenliğine katkı hedefleniyor

Bayraktar, TPAO’nun bölgesel deneyiminin Shell’in küresel teknik birikimiyle buluşturulmasının, Karadeniz havzasında enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını ve Türkiye’nin kurumsal kapasitesini uluslararası ölçekte güçlendireceğini ifade etti.

Türk dizilerine dev teşvik! Yurt dışında yayınlanan bölümlere 100 bin dolar destekTürk dizilerine dev teşvik! Yurt dışında yayınlanan bölümlere 100 bin dolar destekKültür-Sanat
TZOB açıkladı: Ramazan öncesi 41 ürünün 27'sinde fiyat arttıTZOB açıkladı: Ramazan öncesi 41 ürünün 27'sinde fiyat arttıEkonomi
Kaynak: ForInvest
Çok Okunanlar