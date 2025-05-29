Enerji ithalat faturası nisanda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre, enerji başlığı altında değerlendirilen “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” kaleminde, Nisan 2024’te ithalat faturası 2023’ün aynı ayında kaydedilen 5 milyar 239 milyon 580 bin dolar seviyesinin altında kaldı.

Enerji, Türkiye’nin toplam ithalat sepetinde önemli bir yer tutarken, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, ithalat faturasında belirleyici olmaya devam ediyor.

Yılın ilk dört ayında enerji ithalatında gözlenen artış, başta doğalgaz ve petrol olmak üzere stratejik kalemlerdeki fiyat trendlerinin yanı sıra tüketim ihtiyacındaki artıştan kaynaklandı.