Enerji krizi masaya yatırılıyor

Tüm dünya aylardır enerji sektöründe yaşanan olağanüstü gelişmeleri, rekor fiyat artışlarını ve ortaya çıkan enerji krizinin sanayiden tarıma, konutlardan elektrik üretimine farklı alanları etkileyen yansımalarını konuşuyor. Petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarında yaşanan rekor artışlar, artan talebe karşılık arz tarafındaki kısıtlara ve depolardaki stokların azalmasına bağlanıyor.



Soğuk havanın kapıya dayandığı bu günlerde Çin’in başını çektiği Asya ülkeleri ve Avrupa’daki birçok ülke, depolarındaki stokları LNG alımları ile desteklemeye çalışıyor. Bu talep artışı spot piyasalarda LNG fiyatlarında da ciddi bir fiyat sıçramasına neden oldu. Kriz öyle bir noktaya ulaştı ki, Yeşil Mutabakat ile bir yeşil dönüşüm devrimi yaratmaya çalışan Avrupa, bu süreci atlatmak için kömür dahil her türlü enerji kaynağını kullanma olasılığını göz ardı etmiyor.



Küresel enerji darboğazı sadece soğuk kış günlerindeki ısınma sorunu açısından değil, sanayi üretimi ve elektrik üretimi açısından da kritik. Hane halkları artan faturalarını nasıl karşılayacaklarını ve kışı bir arz sorunu yaşamadan geçirip geçiremeyeceklerini hesap ederken, birçok fabrika ve elektrik üreticisi artan maliyetler nedeniyle üretimlerini durdurmak ya da yavaşlatmak zorunda kaldı, Avrupa’da iflaslar yaşandı. Gübre üretiminin rekor düzeyde düşmesine kadar varan gelişmelerin, bir tarım ve gıda krizine de neden olabileceği belirtiliyor.



Küresel çapta etkileri hissedilen bu gelişmeler Türkiye’yi de yakından etkiliyor. BOTAŞ, küresel enerji fiyatlarındaki rekor artışları henüz meskenlere yansıtmadı ve sübvansiyon yoluna gitti. Ancak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın fiyatında ciddi oranlarda artış yapıldı.



Dünya Gazetesi 20 Aralık Pazartesi günü saat 10:30’da düzenleyeceği özel etkinlikle küresel çapta etkili olan ve ülkemizde de sanayiden tarıma birçok sektörü etkilemesi beklenen enerji darboğazını konunun uzmanları ile masaya yatıracak.



Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde düzenlenecek “Krizde Enerji, Enerjide Kriz: Küresel Enerji Darboğazı Türkiye’yi Nasıl Etkiliyor?” başlıklı webinarda, enerji darboğazının Türkiye üzerindeki etkilerinin yanı sıra, AB Yeşil Mutabakatı eşiğinde yaşanan bu durumun uzun vadeli etkileri ve Türkiye’nin enerji tedarik güvenliği gibi önemli konular yetkili ve uzman isimlerce tartışılacak.



Webinarda, Enerji IQ Bilgi Servisleri Genel Müdürü Emre Ertürk, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Dr. Güven Sak, GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, enerji piyasalarında yaşananların nedenlerini, kısa ve orta vadeli sonuçlarını ve Türkiye’nin bu süreçte atması gereken adımları değerlendirecek.



Etkinliği izlemek için https://webinar.dunya.com/login linkinten kayıt yaptırabilirsiniz.