Enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Mersin ve Muğla'da bulunan ve kararın ekindeki haritada adı, kamulaştırma bilgileri ve güzergahı gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla 10 taşınmaz elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Barhal Havza Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi" kapsamında ekli haritada gösterilen taşınmazlar da kamulaştırılacak.