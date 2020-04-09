Enerji sektörünün önceliği istihdamı korumak

09 Nisan 2020

Enerji sektörü, kesintisiz enerji tedariğini sürdürmeyi hedefinin yanı sıra, istihdamın korunmasına da büyük önem veriyor. Hatta bazı şirketler, bu yıl istihdamda artış sağlamayı planlıyor.

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, bu yıl yüzde 16 büyüyerek 450 yeni istihdam sağlamayı hedefliyor.

Çoruh EDAŞ ve Fırat EDAŞ yetkilileri, mevcut istihdam düzeyinin korunacağını belirtti.

Limak Enerji, personelini dönüşümlü çalıştırıyor. Böylece şirketin santralleri 24 saat "emre amade" durumda bulunuyor. Elektrik dağıtım bölgelerinde talebin kesintisiz karşılanması için Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirleri alarak ekiplerini görev başında tutan şirket yöneticileri, bu süreçte istihdamı koruyacaklarını bildirdi.

Türkiye'de en fazla rüzgar enerjisi kapasitesi bulunan şirketlerden Güriş Enerji, salgın sebebiyle istihdamda herhangi bir düşüş olmayacağını belirtirken, IC Içtaş Enerji yetkilileri de personel sayısının azaltmayacağını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı pozisyonundaki SOCAR Türkiye de istihdam politikasında herhangi bir değişikliğe gitmeyecek.

Shell'de prim desteği

Çalışanlarının sağlığını korumak için gerekli önlemleri alan Shell Türkiye, Kovid-19 salgını sebebiyle hiçbir çalışanını işten çıkarmayacak. Kendi operasyonlarında ön sahadaki çalışanlarına prim desteği sağlayacak olan şirket, bayilerin de benzer hassasiyeti göstermesi tavsiyesinde bulundu.

Turcas Petrol'de de iş modeli ve kapasitesi, değişen koşullara göre adapte edilerek istihdamın korunmasında hassasiyet gösterilecek.

Zorlu Enerji'de ters karantina

Zorlu Enerji de santrallerde ters karantina yöntemini uyguluyor. Santral personeli, 2 haftalık periyotlarla dönüşümlü çalıştırılıyor. Görevli ekipler 14 gün boyunca santrallerde dışarıyla temas etmeden çalışıyor, görev değişimleri yapılırken de sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Ekiplerin santral içinde temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra özel vakitlerini keyifli kılabilmek için çeşitli içerikler oluşturan şirket, istihdamı korumaya büyük önem veriyor.

Petrol Ofisinden daha önce yapılan açıklamada da hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağı duyurulmuştu.