Enerji Sektörünün Sigorta İhtiyaçları

19 Ağustos 2020

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Dünya Gazetesi Sigorta Editörü Selçuk Altun konuk olarak da YENADER Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Alkin ve Güneş Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli bir araya gelerek enerji sektörünün sigorta ihtiyaçlarını konuşmak üzere biraraya geldiler.

Canlı yayından notlar:

Enerji Sektörünün Sigorta İhtiyaçlarının tartışıldığı canlı yayında Güldağ; "Pandemi döneminde bazı fabrikalar kapandı. Enerji faturalarında, çalışanların üzerine fazla yük bindirildiğini" dile getirdi.

Güneş Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli: Ülkemiz açısından 2002 sonrası üç katına çıkan yenilenebilir enerji santralleri payı da yüzde 50 civarına çıkmıştır. Bu dönemde elektrik üretiminde ithal edilen kaynak kullanımı ciddi seviyede azaltılarak yerli kaynak kullanımı da yüzde 60 seviyesi üzerine çıkmıştır. Mevcut tüketime sunulan elektrik enerjisinin önümüzdeki on yıllık dönemde artan tüketim en iyi iyimser tahminle yüzde 40 düzeyinde ihtiyacımızın artacağı tahmin edilmekte. Enerji santralının türüne göre farklı poliçe geliştirdik. Güneş enerjisi için ayrı, rüzgar için ayrı. Riskler farklı çünkü. Güneş Sigorta olarak enerji sektöründe uzmanlaştık. Pazar payımızı 2 katından fazla artırdık. Pazar payımız 3,91’den yüzde 9’a yükselttik. Enerji santralının türüne göre farklı poliçe geliştirdik. Enerji sektöründe toplamda prim büyüklüğü 70 milyon TL civarında. Enerji sektöründe toplamda prim büyüklüğü 70 milyon TL civarında. Ama hala sektörün yüzde 30’u sigortalama yapmamış durumunda. Gördüğüm en önemli eksiklik bilinirliğin olmaması. Güneş enerji santrallarında performans kaybı şartı da koyduk. Bu, sektöre önemli destektir. Sektör, üreteceği enerjiyi nasıl fiyatlayacağını bilmek istiyor. Rekabetçi fiyat olmalı. Enerjide endüstriyel yatırımlar devam ediyor. Sigorta ve kredi tarafında, özel kredilerle mutlaka destek olmalıyız. Güneş Sigorta, gelecek nesillere iyi dünya bırakabilmek için yenilenebilir enerjiye destek vermeyi sürdürecek.

Prof. Dr. Kerem Alkın: Sigorta sektörünün enerji sektörü ekosisteminde yerini tam olarak alması gerekir. Gördüğüm en önemli eksiklik bilinirliğin olmaması. Yenilenebilir enerjide sigorta sektörü ile nasıl çalışılabilir konusu üzerinde çalışılmalı.