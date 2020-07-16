Enerji tüketimi normale döndü

16 Temmuz 2020

MEHMET KARA

Temmuz ayının ilk yarısında toplam elektrik tüketiminin geldiği seviye, Türkiye’de ekonominin, salgın döneminde yaşanan duraklama ve küçülmenin ardından olağan seyrine girmeye başladığını gösteriyor. Haziran ayında geçen yılki seviyesine çok yaklaşan elektrik tüketim miktarının Temmuz ayında geçen yılki seviyesini yakalayacağı, yakalayamasa bile buna çok yaklaşacağı hesaplanıyor.

Ekonomik allak bullak olmuştu

Aralık 2019’da Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tüm dünyada hemen hemen hayatın her alanında keskin değişikliklere yol açtı. Günlük hayattaki pek çok alışkanlığı değiştiren, yeni alışkanlıklar ve kurallar getiren salgın, ekonomide de dengelerin allak bullak olmasını beraberinde getirmişti.

Çalkantılara karşı finansal önlemler

Küresel ekonomik büyüme beklentilerinin yerini, sert düşüş tahminleri almış, bütün ülkeler krizin sosyal depremlere yol açmaması, en azından bunların kontrol edilebilir seviyelerde kalabilmesi için finansal paketler açıklamıştı. Mayıs ayı itibariyle virüs salgını kontrol altına alınmış görünürken, Hazirandan itibaren Türkiye’de de kontrollü normal hayata geçiş başlamıştı.

Elektrik tüketim eve hapsolmuştu



Sosyal hayatta kontrollü normalleşme ekonomide de etkisini hissettirmeye başladı. Bunlar rakamlara da yansıyor. Elektrik tüketimi de ekonomideki toparlanmanın yansıdığı en önemli göstergelerden biri oldu. Ocak, Şubat ve hatta Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının resmen tespit edildiği Mart ayında geçtiğimiz yıla göre ciddi artışlar göstermesine rağmen elektrik tüketimi Nisan ve Mayıs aylarında çok ciddi gerilemeler yaşamıştı.

En büyük etken sanayinin durması idi

Nisan 2019’da 22.6 milyar kWh seviyesini bulan elektrik tüketimi Nisan 2020’de yaklaşık yüzde 15’lik azalışla 19.1 milyar kWh’ye gerilemişti. Enerji Ticareti Uzmanı Damla Çıtak, Nisan ayında elektrik tüketimindeki sert düşüşte en büyük rolü, Türkiye genelinde de etkisini artıran salgın dolayısı ile sanayi üretimindeki duraklamanın üstlendiğini söyledi.

Kontrollü sosyal hayat ile sınırlı artış

Elektrik tüketiminin Nisana ayındakine benzer şekilde ve aynı nedenle Mayıs ayında da düşük kalmaya devam ettiğini ifade eden Çıtak “Ancak Haziran 2020 itibariyle başlayan kontrollü sosyal hayat uygulaması elektrik talebinde de artışa yol açtı. Hatta Haziran 2020’deki toplam elektrik tüketimi, Haziran 2019’daki seviyeye çok yaklaştı. Geçen Haziran’ın yüzde 2.2 altında kalsa da Mayıs ayının yüzde 15 üzerinde olması bile tek başına önemli” dedi.

Elektrik tüketimi normale dönüyor

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Şeffaflık Platformu’ndan derlenen verilere göre Türkiye’de Temmuz ayının ilk iki haftasında toplam 12 milyar 263 milyon 199 bin kilovatsaat (kWh) elektrik tüketildi. Geride kalan 17 günlük süreçte ise toplam elektrik tüketiminin artması bekleniyor.

Ancak 30 Temmuz’un Kurban Bayramı arefesi ve 31 Temmuz’un da bayramın birinci gününe denk gelmesi, virüs önlemlerinin gevşemesi ile birlikte hızla yükselişe geçen elektrik tüketiminde geçen yılki Temmuz ayı toplam tüketiminin yakalanmasını engelleyebilir. Yine de gelinen seviye, ekonomideki canlanmayı ortaya koyması açısından anlamlı.

2019'UN ELEKTRİK TÜKETİM ŞAMPİYONU TEMMUZ AYI İDİ



Türkiye'de 2019 yılında en yüksek aylık elektrik tüketimi Temmuz ayında gerçekleşmiş ve toplam tüketim miktarı 27 milyar 380 milyon kWh olmuştu. Bu yılın gerçekleşen tüketim miktarlarına bakılırsa ilk 6 ay içerisinde Ocak ayı 26 milyar 173 milyon 615 kWh tüketim ile birinci sırada yer alıyor. Temmuz ayının, şimdilik zor görünse de geçen yılki seviyeyi yakalaması halinde 2020'nin tüketim rekortmenliği unvanı yeniden Temmuz ayına geçebilir.