Enerji üretiminde hidroelektrik ve rüzgâr geriledi, açığı doğal gaz ve güneş kapattı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Temmuz 2025’te elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artarak 34 milyon 846 bin 211 megavatsaat olarak gerçekleşti. Elektrik tüketimi ise yüzde 1,4 artışla 34 milyon 584 bin 917 megavatsaat oldu. Tüketim artışında, sıcak hava dalgasına bağlı olarak artan soğutma ihtiyacı ve klima kullanımı etkili oldu.

Doğal gaz ve güneş öne çıktı

Temmuz ayında hidroelektrik ve rüzgar santrallerinin üretim payı azalırken, doğal gaz ve güneş santrallerinin üretimi yükseldi.

Ay boyunca doğal gaz santralleri 8 milyon 684 bin 648 megavatsaat, ithal kömür santralleri 7 milyon 300 bin 93 megavatsaat, hidroelektrik santralleri 5 milyon 673 bin 400 megavatsaat, güneş santralleri 4 milyon 98 bin 885 megavatsaat, rüzgar santralleri ise 3 milyon 560 bin 818 megavatsaat elektrik üretti. Kalan üretim diğer kaynaklardan sağlandı.

Kaynak bazında en yüksek üretim artışı, 1 milyon 152 bin megavatsaat ile doğal gazda gerçekleşti. Bunu 1 milyon 45 bin megavatsaat ile güneş enerjisi ve 797 bin 375 megavatsaat ile termik santraller izledi.

Yerli gaz talep artışını destekledi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre, temmuzda şebekeye verilen gaz miktarı yüzde 13,6 artışla 4 milyar 143 milyon 816 bin metreküpe çıktı. Hidroelektrik ve rüzgar üretimindeki düşüş nedeniyle artan doğal gaz talebinin karşılanmasında Sakarya Gaz Sahası’ndan çıkarılan yerli gazın da etkili olduğu değerlendiriliyor.