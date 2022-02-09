Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan esnaf ve küçük işletmelere farklı tarife işareti

Mehmet KAYA

Ankara’da Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Dönmez, “Çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarifeden yararlanmaya dönük talepler de geliyor. Hem bakanlığımız, hem EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca kamuoyumuzla paylaşacağız” dedi.

Esnaf eylemleri ve Cem Evlerine ticari tarifeden fatura kesilmesine yönelik itirazların hatırlatılması üzerine ise Dönmez, “Doğrudan grupların adını saymadan söyledim.. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. STÖ’lerden de, küçük işletmelerden de esnaflardan da gelen talepler var. Bunlara ilişkin farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekibimiz çalışıyor. Bitince de kamuoyumuzla paylaşacağız” ifadesini kullandı.

İran gazı tam kapasiteye erişmedi

Fatih Dönmez, gaz kesintilerine ilişkin bir soruya yanıt verirken, İran’dan gaz akışının başladığını ancak istenen miktarda olmadığını söyledi. Bakan Dönmez, “Şubat başı itibariyle Azerbaycan 4-5 milyon metreküp artışı sağladı, ilave akış devam ediyor. İran’dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ sanayiye olan kısıtlamayı dün itibariyle kaldırmış oldu. Herhangi bir kısıtlama ne elektrikte ne doğalgazda sözkonusu değil” diye konuştu.

Kademe değişikliğine örtülü “hayır”!

Bakan Dönmez, elektrikte kademeli fiyatlamada yeniden değişiklik olup olmayacağına ilişkin soruya ise “İlk kademe 150 kWh’dan, 210 kWh’ya yükseltildi.. 1 Şubat’ta da uygulama başladı” diyerek, yeni bir düzenleme yapılmayacağını işaret etmiş oldu.

Öte yandan, DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre elektrik fiyatlamasında net bir formülün henüz seçilmediği kaydedildi. Enerjide kamunun sübvansiyonunun sürdüğü, fiyat ayarlamalarında bütçe imkanlarının değerlendirildiği kaydedildi. Kademelendirmede değişiklik, paylarla oynama, zam değişikliği gibi bire-bir karar verilmiş unsurlar olmadığı, bütçe imkanları ve bütçeye ilave yük getirmeyecek limitlerin öncelikli olarak belirlenmesinden sonra hangi araçların kullanılacağına karar verileceği vurgulandı. Bu arada, Cemevleri ve vakıflara yönelik de başka bakanlıkların çalışma yürüttüğü ve taleplerin karşılanacağı sözü verildiği öğrenildi.

Madencilik devam edecek

Fatih Dönmez, Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayında yaptığı konuşmada ise madencilik faaliyetlerinin çevreyi gözeterek devam edeceğini ve madenciliğin kritik bir sektör olduğunu belirtti.

“Ya çevre ya maden diyenlere inat hem çevre hem de maden diyoruz” ifadesini kullanan Fatih Dönmez, çevre temelli olarak madencilik faaliyetlerine karşı yapılan eylemleri spekülatif olarak niteledi. Bunların bazılarının yabancı kaynaklı olduğunu söyleyen Dönmez, “Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden diyoruz. Biz ne ikisini birbirine alternatif ne de birbirine rakip görüyoruz. Aksine ikisini birbirini tamamlayan, birbirini bütünleyen süreçler olarak görüyoruz” diye konuştu. Madencilik ürünlerinde dışa bağımlı olunduğunu hatırlatan Bakan Dönmez dış ticaret açığında önemli yer tuttuğunu vurguladı. Madenciliğin büyümeyle ilişkisine değinen Fatih Dönmez,

“Yerli üretimle sanayimizin ham madde ihtiyacının belirli bir bölümünü karşılayabiliyoruz. Ancak önemli bir kısmın ithalatla karşılanması dış ticaret açığımızın büyümesi açısından maalesef olumsuz bir durum oluşturuyor. En son teknolojiler hayatımızda olsun istiyoruz. Daha modern ve teknolojik bir hayatın tasavvurunu yapıyoruz. O nedenle madencilik hayattır desek yanlış olmaz. O nedenle madencilik gelecektir diyoruz. ..Evimizdeki en basit aletlerden en karmaşık teknolojik ürünlere kadar çevremize dönüp şöyle bir bakalım. Gördüğümüz her şey madencilik sektörünün bir faaliyeti, bir eseri. Yerin altı bizim için ne kadar değerliyse yerin üstü de bir o kadar değerlidir. Madenlerini çıkaramayan, işleyemeyen, katma değerli ürünler haline getiremeyen ülkeler dışa bağımlı olmaktan kurtulamıyor” dedi.

Bu arada, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, çalıştayla Madenciliğin Sürdürülebilirlik Yol Haritasına katkı vermeyi hedeflediklerini belirterek, “Sanayi ve ticari sektörlerde doğrudan veya dolaylı girdi olarak kullanılan madenlere olan ihtiyaç, sanayinin gelişmesine bağlı olarak büyük oranda artış gösterdi. Artık madenler, ulusal ve uluslararası politikaları belirlemekte” değerlendirmesini yaptı.