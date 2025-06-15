Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 yeni YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eskişehir, Erzurum ve Sivas'ta 4 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 2 alan, Erzurum'un Çat ile Palandöken ilçeleri sınırlarında kalan 1 alan ve Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 1 alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.