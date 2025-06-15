Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 yeni YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirmek amacıyla üç ilde toplam dört yeni sahayı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan etti. Karar, 12 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eskişehir, Erzurum ve Sivas'ta 4 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 2 alan, Erzurum'un Çat ile Palandöken ilçeleri sınırlarında kalan 1 alan ve Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 1 alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.