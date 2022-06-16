“Enerji verimliliği için yenilenebilir enerji kullanımı şart”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e bağlı olarak 1 Ocak 2023 tarihinden 1 Ocak 2025 tarihine kadar toplam yapı inşaat alanı 5 bin metrekare ve üzeri binaların birincil enerji ihtiyacının en az yüzde 5 oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunlu hale geldi. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra bu oran yüzde 10 olarak, toplam yapı inşaat alanı ise 2 bin metrekare olarak uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre hazırlanmayan projelere ruhsat verilmeyecek.

Yerli ve milli enerji kaynakları olan yenilenebilir enerji kaynakları bakımından Türkiye’nin oldukça yüksek potansiyele sahip olduğuna işaret eden Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, mümkün olan her koşulda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması gerektiğini söyledi.

Sürdürülebilir bir gelecek adına yenilenebilir enerji kaynakalarının binalarda kullanımı büyük önem taşıdığını belirten Alkin, “Yayınlanan yönetmelik doğrultusunda enerji verimliliği normal binalara kıyasla daha fazla olan ve kullandığı enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) konseptine geçiş aşamalı olarak zorunlu hale geleceği görülüyor. 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfı en az 'B' olacak şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Bu binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve biyogaz enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu hale geliyor. Yenilenebilir enerjinin binalarda kullanımının yaygınlaşması sürdürülebilir bir gelecek adına büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bu uygulamalar enerji alanında ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasında da önemli rol üstlenecek.” şeklinde konuştu.

Kullanıcı konforundan ödün vermeden binanın enerji harcamalarını en az düzeyde tutmaya çalışan akıllı binalarda en ileri teknolojik sistemler kullanılmış olsa dahi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmadığı sürece yeterince etkin olamayacağını söyleyen Alkin, devamında şunları kaydetti: “Binalarda güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle ve biyogaz enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanıldığında binanın ısıtma, klima, havalandırma ve aydınlatma enerjisi yükleri en aza iniyor. Akıllı binanın en önemli amacı binalarda enerji verimliliğini artırmak ve kullanıcı konforunu mümkün olan en az enerji harcamasıyla en üst düzeyde ve sağlıklı yollarla sağlamak olduğundan bu amaca ulaşmadaki en önemli kriter yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanmak olarak ortaya çıkıyor.”