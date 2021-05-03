Enerji yönetimi, toplu konuttan villaya kaydı

Leyla İLHAN

Dünya genelinde 24 fabrikası bulunan ve 136’dan fazla ülkede binalara enerji yönetimi ve sistemleri alanında entegre çözümler sunan Almanya merkezli Hager Group, Türkiye’de yönünü toplu konutlardan villa tarzı yapılara kaydırdı. Salgın döneminin dünyada rutin alışkanlıkların yeniden belirlenmesine neden olduğunu söyleyen Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, “Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizdeki trendlerin de değiştiği bir dönem başladı. Geçmiş yıllarda toplu konutlar ve rezidans ağırlıklı hizmet verirken 2020 yılında bireysel ihtiyaçlara yönelik çalışmaya başladık” dedi. Bu süreçte özellikle villa sistemlerinin yenilenme talebinde artış yaşandığını söyleyen İşgör, “İnsanların evde daha fazla zaman geçirmesi, harcanan enerjiyi konfora dönüştürme isteğini de beraberinde getirdi. Evlerinde değişiklik yapmak isteyenler Hager’in otomasyon sistemlerine büyük ilgi gösterdi. Bu kapsamda, tek dokunuşla enerji tasarrufu sağlayan otomasyon sistemi kurulumumuzla birlikte elektrik altyapılarını yeniledik” diye konuştu.

Binanın enerji haritasını çıkarıyor

İşgör, anahtar-prizler, elektrik dağıtım panosu, yer buatları, bina otomasyonu, araç şarj istasyonları, enerji depolama ürünleri, enerji izleme gibi ürünleri pazara sunan şirketlerinin, son yılların artan enerji talebinin verimli kullanmasına da ayak uydurarak bu konuda yatırımlar yaptığını söyledi. “Mevcut enerjiyi daha az maliyetle kullanmak adına depolama sistemleri çözümleri sunmaktayız” diyen İşgör, “Bu tüketim endekslerini kullanıcıya güncel veya geçmişe yönelik yazılım destekli raporlamalar yaparak konut ya da ticari yapının enerji verimlilik haritasını çıkarıyoruz. Böylece konut ve ticari yapılarda yüksek bir gider kalemi olan enerjide daha az maliyetle, verim kaybetmeden kullanıcının bütçesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Enerji ölçüm cihazlarını satışa çıkaracak

Bu yıl ürün satışından çok mühendislik katkısı olan çözümlere odaklanacaklarını aktaran İlker İşgör, “Özellikle elektrik enerjisi maliyetleri günümüz dünyasında en yüksek işletme gideri olarak karşımıza çıkıyor. Bu gideri en aza indirmek ve verimden de ödün vermemek için işletmelere bir takım yatırımlar yapılması gerekiyor. Hager olarak bu gereklilikten yola çıkarak enerji ölçüm cihazları üretimine imza attık. Bu ürünümüzün lansmanını da yakın dönemde gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Pandemi öncesinde bütün hammadde tedarikini önceden gerçekleştirerek üretim ağını aksatmadıklarını ifade eden İşgör, “Globalde yıllık ciromuzu bir önceki yıla göre 100 milyon Euro artırdık ve 2021 yılı için yüzde 10 oranında büyümeyi hedefliyoruz. Türkiye ayağında ise 2021 yılı için yüzde 30’luk bir büyüme planlıyoruz” diye konuştu.