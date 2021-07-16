Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerji projeleri için bazı taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay'da tesis edilecek, "Belen-Kömürçukuru Enerji Nakil Hattı" ve Mersin'de tesis edilecek, "Köseçobanlı- Gezende Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Şanlıurfa'da elektrik şebekesi ihalesi yapılacak

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Şanlıurfa OSB Batı tarafı alanı ihalesi 17 Ağustos Salı günü saat 10.30'da, 3. Kısım İlave Alan I. Etap'ın ihalesi 19 Ağustos Perşembe saat 10.30'da yapılacak. 2. Kısım II. Etap alanına ait elektrik şebekesinin ihalesi ise 12 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

İhaleye konu işlerin 30 Kasım 2022'ye kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu işlerin keşif bedelleri, Şanlıurfa OSB Batı tarafı alanına ait elektrik şebekesi için 24 milyon 13 bin lira, 3. Kısım İlave Alan I. Etap için 8 milyon 722 bin lira olarak belirlendi. Şanlıurfa OSB 2. Kısım II. Etap alanına ait elektrik şebekesinin keşif bedeli ise 45 milyon 429 bin olarak açıklandı.

Maden ruhsat sahası ihale edilecek

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün maden ruhsat sahalarına ilişkin ilanda Resmi gazete'de yayımlandı.

İlana göre, ihale tarihinden en az 15 gün önce detaylarını duyuracağı küçük alan maden sahalarını ihale edecek.

İhale, 19 Ağustos saat 09.30'da yapılacak, ihale teminatı teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.