Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tesisi planlanan doğal gaz boru hattı için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Bartın OSB-Brş (Bartın-Cide) Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.