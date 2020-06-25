Enerjide fiyat sinyalleri bozulmasın

25 Haziran 2020

Mehmet KARA

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi IICEC’in düzenlediği webinar’da, sürdürülebilir enerji ve yeni gerçeklik tartışıldı. Moderatörlüğünü IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray’ın yaptığı toplantının açılışında konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, COVID-19 salgını sürecinde Türkiye enerji sektörünün gerek kamu gerekse özel sektör oyuncularıyla başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

Finansal sürdürülebilirlik vurgusu Sürdürülebilirliğin enerji sektörünün ana gündem maddesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Güler Sabancı, “Finansal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik odağının artırılması, daha verimli, rekabetçi ve teknoloji odaklı bir enerji geleceği için atacağımız adımlarda bize yol göstermeye devam etmelidir. Buna özen göstermeliyiz” dedi.

Yatırımlarda 400 milyar dolar düşüş

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, bu yıl dünyadaki enerji yatırımlarında yaklaşık yüzde 20’lik, tutar olarak 400 milyar dolarlık bir düşüş beklendiğini belirterek “Bu tarihte görülmemiş bir şey. Burada en büyük darbeyi petrol sektörü, petrol sektörü içerisinde de ABD’deki kaya petrolü alıyor” diye konuştu.

6.5 milyon enerji çalışanı kapı dışarı

Dünyada sadece enerji sektöründe yılın ilk 6 ayı itibariyle 3 milyonu aşkın insanın işini kaybettiğini kaydeden Fatih Birol, önümüzdeki 6 ayda 3.5 milyon kişinin daha işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Güçlü oyuncuların önemi

TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı ve Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler de COVID-19 benzeri krizlerin, yaşandığı esnada yönetilemeyeceğini belirterek şöyle konuştu: “Krizlere hem finansal, hem nakit akışı, hem risk yönetimi ve esneklik anlamında dünden hazırlıklı olmanız lazım. Dolayısıyla sektörde güçlü oyunculara sahip olmanın, kurumsallığın ve sürdürülebilirliği odağına almanın avantajını yaşadık diye düşünüyorum.”

İşleyişi piyasa kurallarına bırakmak

Enerji sektöründe öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik için, fiyat sinyallerini bozan uygulamalardan kaçınmak gerektiğini vurgulayan Kıvanç Zaimler “Çünkü bunlar hem öngörülebilirliği ve sürdürülebilirliği derinden etkiliyor. Yani kuralların yazıldığı şekilde uygulanması ve güven tesisi burada çok önemli” dedi.

Enerjide sübvansiyon büyümeyi negatif etkiliyor

Kıvanç Zaimler, Enerji Çalışma Grubu Başkanlığı’nı üstlendiği TÜSİAD’ın üyelerinin en önemli enerji tüketicileri olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Bugün tüketicinin, kamunun odağından çıkıp enerji sektörünün odağına konumlanması gerektiğini görüyoruz. Çünkü tüketicilerimizi sübvanse ettiğimiz zaman, kamu kaynakları üzerinde sürdürülebilir olmayan bir mali yük oluşturuyoruz ve bu yükün finansal piyasalara etkisiyle yatırımlar ve büyümeler negatif etkileniyor.”

YEKDEM iki aya bakarak eleştirilemez

Son günlerde YEKDEM’le ilgili çok yazılıp çizildiğini konuşulduğunu hatırlatan Zaimler “YEKDEM hem elektrikte yerli kaynakların payının artırılması hem de uzun vadede elektrik üretim maliyetlerinin aşağı inmesine hizmet eden bir mekanizma. Bu kapsamdaki santrallere kWh başına bir teşvik veriliyor ki, o ayki yenilenebilir üretimine bağlı. Sadece Nisan, Mayıs gibi rekor yenilenebilir elektriği ürettiğimiz aylardaki maliyetlere bakarak YEKDEM’i eleştirmek doğru değil.”

ORTADOĞU VE ASYALILAR ZORDAKİ ENERJİ ŞİRKETLERİNİ YUTABİLİR



IEA Başkanı Fatih Birol, küresel enerji sektörünün gündemindeki önemli konulardan birinin konsolidasyon olduğunu belirterek “Finansal kaynağa sahip bazı enerji şirketleri, COVID’den dolayı zor durumda kalan enerji şirketlerini yutabilir. Özellikle Asya’daki ve Ortadoğu'daki ulusal enerji şirketlerinin finansal kapasiteleri oldukça güçlü” dedi.