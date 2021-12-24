Enerjide ilk kademe herkese aynı fiyattan

Mehmet KARA

Elektrik ve doğalgazda miktarı daha sonra açıklanacak ilk kademeye kadar yapılacak tüketime her abonenin aynı fiyatı ödeyeceğini bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu miktar üzerindeki kısmın ise daha yüksekten fiyatlandırılarak faturalara yansıtılacağını söyledi.

Bakan Fatih Dönmez, Azerbaycan- Türkiye 1. Enerji Forumu için bulunduğu Bakü’de bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Elektrik ve doğalgazda kademeli tarife uygulamasına dair hazırlıkları anlatan Bakan Dönmez, “Kademeli tarifeyle amacımız dar gelirli ailelerin alım gücüne destek olmak. Buna benzer uygulamalar belediyelerin su işletmelerinde de uygulanıyor. Dolasıyla vatandaşımızın çok yabancı olduğu bir uygulama değil. Hedefimiz yılbaşına yetiştirebilmek” diye konuştu.

Yılbaşına yetişecek, yazılımlar değişecek

Enerji Bakanı Dönmez, kademeli tarifenin uygulanabilmesi için enerji şirketlerinin yazılımlarında birtakım değişiklikler gerekeceğini belirtti. Dönmez, “Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımıza son noktayı arz edip uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Elektrik tarafında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), doğalgaz tarafında da Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) çalışıyor” dedi.

Asgari ihtiyaçlar dikkate alınıyor

Kademeli faturalandırmada 4 kişilik bir ailenin 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacının esas alınacağını ifade eden Dönmez, “EPDK’nın elinde Türkiye ortalamasında hanelerin kullandığı ortalama elektrik tüketimi de var. Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz” diye konuştu.

İlk kademe herkese aynı fiyat

Sistemin nasıl çalışacağını da anlatan Dönmez, “Örneğin; 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik tüketiminiz ikinci kademeden fiyatlanacak” diye konuştu.

Tamamen şeffaf fatura

Kademeli tarife uygulamasında çıkacak faturaların tamamen şeff af olacağının altını çizen Bakan Dönmez, “Tüketici faturada birinci kademenin fiyatı ne, ikinci kademede ne kadar kullanmış görecek. Tüketici bir önceki endeksle okuyup denetleyebilecek, itiraz edebilecek vs. Bu yüzden rakamları net koymamız lazım” ifadesini kullandı.

‘Varınca-1 kuyusu neden kapatılmış, bilemiyoruz’

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçmişte açılıp sonra kapatılan petrol kuyularına ilişkin soruları da cevaplandırırken şunları söyledi: “Türkiye’de ve dünya istatistiklerinde 10 kuyudan 1 veya 2’sinde gaz veya petrol bulunuyor. Bizde de onlarca kuyu açıldı. Bunların bazılarında gaz ve petrol bulundu, bir kısmı da ‘kuru’ olarak nitelendirildi. Eski bilgilerle de yapılmış aramalar var. Bugün de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kuyu açıyor, bulamadığı zaman standartlarına uygun olarak kapatıyor. Fakat Anadolu’da ‘Burada da petrol vardı, üstünü kapattılar’ söylemi vardır. Biz de bunun üzerine gittik ve tekrar denedik. Bu kapsamda üretim yaptığımız kuyular oldu. Bunlardan birisi de Varınca-1. Petrolün kalitesine göre de kuyular kapatılır. Bazen de maliyet hesabına göre kapatılma oluyor. Sonrasında yine maliyete göre o kuyu karlı olarak değerlendirilince açılıyor. Varınca-1’de ilginç olan, şu anda 3 bin varile yakın a bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980’li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum.”

Sektör istedi, YEKA’lar ertelendi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, güneş ve rüzgar enerji santrali lisanslandırmak üzere yapılan YEKA ihalelerinin neden ertelendiği sorusu üzerine şunları söyledi: “Sektörden gelen talepler üzerine erteledik. Zaman zaman bu tip büyük yarışmalarda daha iyi hazırlanabilmek için böyle ertelemelerimiz oluyor. Önümüzdeki yıla kaldı ama yaparız.”