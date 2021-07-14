Enerjide kamulaştırma ve ihale kararları

Konya'da enerji projesi için bazı taşınmazların kamulaştırılması, Sakarya'da 2 jeotermal kaynak arama sahası ve Şanlıurfa'da elektrik şebekesi ihalesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Konya'da gerçekleştirilecek enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, "380 kV Konya Kuzey-Ilgın TES-Afyon-2 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında hattın güzergahına isabet eden bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanına göre , Sakarya'nın Geyve ve Sapanca ilçelerinde bulunan, toplam büyüklükleri sırasıyla 1474 ve 1217 hektar, muhammen bedelleri 119 bin 451'er lira olan jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhaleler, 27 Temmuz Salı günü saat 10.00 ve 10.30'da Sakarya Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Şanlıurfa'da elektrik şebekesi ihalesi yapılacak

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanlarına göre ise, YG-AG elektrik şebekesi yapım işlerinin ihaleleri, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle ve "kapalı zarf teklif alma usulü" ile yapılacak.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalelerin geçici teminat bedelleri 261 bin 660 lira ile 1 milyon 362 bin 870 lira, keşif bedelleri ise 8 milyon 722 bin lira ile 45 milyon 429 bin lira arasında değişiyor.

İhaleler 12 Ağustos, 17 Ağustos ve 19 Ağustos tarihlerinde saat 10.30'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.