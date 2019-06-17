Enerjide yerli ekipman desteği sonuç verdi

17 Haziran 2019

8. ICCI Enerji Ödülleri kapsamında “Yılın Biyokütle ve Atıktan Enerji Santrali” ödülü Çorum Mecitözü Biyokütle Santrali ile ana ekipman sağlayıcı Mimsan Grup’a verildi.

Mimsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, enerji santrallerinde geçmişte yüzde 5-10 arasında bulunan yerli ekipman payını yüzde 70’e çıkardıklarını belirterek, “Bu başarıda YEKDEM ve Yerli Ekipman Desteğinin katkısı büyük. Mimsan Grup olarak enerji ekipmanlarında yerli teknolojinin öncülüğünü yaparak cari açığın azalmasına katkı sağlamaktan ötürü onur duyuyoruz” diye konuştu.

Mimsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, hem enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, hem de atık bertarafının kesintiye uğramaması için YEKDEM ve Yerli Ekipman Desteğinin yeni dönemde sürmesi gerektiğini de belirtti.