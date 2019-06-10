Enerjiye 3 dilde yatırımcı çekilecek
Türkiye’nin enerji ve madencilik sektörlerindeki mevcut durumu, potansiyeli, yatırım fırsatları ve başlıca piyasa aktörlerini tanıtan Türkiye enerji yatırım rehberleri İngilizce'nin ardından bu kez Arapça ve Çince olarak yayınlanacak.
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