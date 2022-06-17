ENI: Gazprom gaz miktarını yüzde 50 düşürecek

İtalyan enerji firması ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'dan talep edilen günlük gaz miktarının sadece yüzde 50'sinin tedarik edileceğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ENI, Gazprom'a günlük gaz talebini yaklaşık 63 milyon metreküp olarak iletti ancak Gazprom talep edilen miktarın sadece yüzde 50'sini karşılayacağını bildirdi.

Gazprom, çarşamba günü ENI'ye gaz akışını yüzde 15 azalttığını iletmişti. ENI kaynakları, kesintiye dair kendilerine bir gerekçe sunulmadığını ve durumun yakından izlendiğini kaydetmişti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bu hafta İsrail'de yaptıkları görüşmede enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunu ele almıştı.

Öte yandan İtalya, daha önce Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizinde kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla Cezayir'den temin ettiği gaz miktarını artırmış, ayrıca bu konuda Kongo ve Angola gibi ülkelerle de görüşmüştü.