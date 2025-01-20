ENSİA Başkanı Alper Kalaycı duyurdu: Türkiye’ye 1,2 milyar dolarlık 'YEKA rüzgarı'

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, rüzgar enerjisi sektöründe uzun süredir beklenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerinin yeniden devreye alınacağını duyurdu. 21 Ocak’ta gerçekleştirilecek ihalede toplam 1200 megavatlık bağlantı kapasitesi tahsisi yapılacak ve bu kapasiteye dayalı projelerin hayata geçirilmesiyle 1,2 milyar dolarlık yatırım sağlanacak.

Kalaycı, son 2,5 yılda YEKA projelerine yönelik ihalelerin düzenlenmediğini belirterek, sektörün bu projeleri dört gözle beklediğini ifade etti. YEKA gibi büyük ölçekli projelerde yerli türbin kullanma zorunluluğunun, Türkiye’nin rüzgar enerjisi sanayisine ciddi katkılar sunduğunu vurgulayan Kalaycı, "Bu projelerin devamlılığı sağlanırsa, üreticilerimiz gelecek planlamalarını daha net yapabilir ve sektöre yeni yatırımlar gelir" dedi.

YEKA’nın sektöre etkileri

Her yıl düzenlenecek 1500-2000 megavatlık YEKA yarışmalarının hem yerli hem de yabancı yatırımcıların sektöre olan ilgisini artıracağını belirten Kalaycı, “Bugünden birkaç yıllık YEKA takvimini açıklarsak, özellikle yabancı yatırımcılar için öngörülebilir bir ortam sunmuş oluruz. 1200 megavatlık bu ihale, sektörde güveni artıracak ve büyük bir yatırımı beraberinde getirecek” diye konuştu.

Yerli üretim ve istihdam artışı

Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründe neredeyse tüm ekipmanları üretebilecek kapasitede olduğunu belirten Kalaycı, "Kanat, kule, jeneratör ve dişli kutusu gibi kritik parçaların üretimi artırılabilir. Mevcut üreticiler kapasite büyütebilir, yabancı üreticiler Türkiye’ye çekilebilir" ifadelerini kullandı. Ancak düşük kur, yüksek enflasyon ve faiz oranlarının sektör üzerinde baskı yarattığını, bu nedenle YEKA projelerinin ekonomik olumsuzlukları dengeleyici bir etki yaratabileceğini belirtti.

Hedeflere ulaşma potansiyeli

Kalaycı, Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavatlık kapasite hedefine ulaşma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. Her yıl 2 bin 500-3 bin megavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınmasının, iç pazarın cazibesini artıracağını ifade eden Kalaycı, “2035 yılı için 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi hedefimiz var. Bu alandaki ihaleler de en kısa sürede başlamalı," dedi.