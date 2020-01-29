EPDK: 2020’de 52 milyar m3 doğalgaz tüketilecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK-Kurul) Türkiye’nin bu yıl toplam 52 milyar metreküp doğalgaz tüketeceğini tahmin etti.
Mehmet KARA
2019 yılında 45 milyar metreküpe yakın doğalgaz tüketen Türkiye’nin bu yıl toplam 52 milyar metreküp doğalgaz tüketeceği tahmin ediliyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini açıkladı. EPDK, doğalgazın 9.155Kcal/m3 üst ısıl değerini esas alarak 2020 yılında 52.019.230.516 Sm3 doğalgaz tüketileceğini tahmin etti. Bu miktar, 553.484.612.693 kWh güce karşılık geliyor.
Türkiye’nin 2019 yılı doğalgaz tüketim miktarının 45 milyar metreküp civarında kalması bekleniyor. BOTAŞ’n 2019 yılı kesinleşmemiş doğalgaz ithalat rakamı 46.8 milyar metreküp civarında bulunuyor.