EPDK, 2022 doğalgaz tüketim tahminini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2022 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 60.04 milyar sm3 olarak belirledi.

Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Aynı gazetede yer alan diğer EPDK kararına göre ise, 2022 gaz yılından itibaren uygulanmak üzere, yeni bir karar alınıncaya kadar iletim şebekesi asgari stok miktarı 360.2 milyon stdm3 olarak belirlendi.