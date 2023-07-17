EPDK 2023 yılı için son 6 aylık öngörülen YEKDEM maliyetlerini revize etti

EPDK'nın Resmi Gazete'nin 16 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan kararına göre, 2023 yılı öngörülen YEKDEM maliyetleri MWh başına; Temmuz için 46.11 TL'den 186.33 TL'ye, Ağustos için 31.42 TL'den 143.58 TL'ye, Eylül için 74.13 TL'den 196.97 TL'ye, Ekim için 118.05 TL'den 220.22 TL'ye, Kasım için 108.25 TL'den 205.80 TL'ye ve Aralık için 75.45 TL'den 159.91 TL'ye çıkarıldı.