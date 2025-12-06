EPDK 21 şirkete lisans verdi: 3 sonlandırma, 2 iptal kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 21 firmaya yeni lisans tahsis ederken, 3 şirketin lisansını sonlandırdı, 2 lisansı da iptal etti. Ayrıca bir işletmenin lisans süresi uzatıldı. Kurumun kararları Resmi Gazete’de duyuruldu.

3 sonlandırma, 2 iptal kararı

Buna göre elektrik piyasasında 7 adet toplayıcı lisansı, 11 üretim lisansı ve 2 şarj ağı işletmeciliği lisansı verildi. Aynı alanda faaliyet gösteren 2 şirketin üretim lisansı sona erdirildi, 2 şirketin üretim lisansı ise iptal edildi.

Petrol piyasasında bir firmaya ihrakiye teslimi lisansı tanımlanırken, bir şirketin mevcut iletim lisansının süresi uzatılmış oldu.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) alanında ise bir şirketin LPG depolama lisansı yürürlükten kaldırıldı.