EPDK 21 şirkete lisans verdi: 3 sonlandırma, 2 iptal kararı
EPDK, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarıyla enerji piyasasında 21 şirkete yeni lisans verirken bazı lisansları iptal veya sona erdirerek sektörde düzenlemeye gitti. Elektrik, petrol ve LPG alanlarında çeşitli değişiklikler yapıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 21 firmaya yeni lisans tahsis ederken, 3 şirketin lisansını sonlandırdı, 2 lisansı da iptal etti. Ayrıca bir işletmenin lisans süresi uzatıldı. Kurumun kararları Resmi Gazete’de duyuruldu.
3 sonlandırma, 2 iptal kararı
Buna göre elektrik piyasasında 7 adet toplayıcı lisansı, 11 üretim lisansı ve 2 şarj ağı işletmeciliği lisansı verildi. Aynı alanda faaliyet gösteren 2 şirketin üretim lisansı sona erdirildi, 2 şirketin üretim lisansı ise iptal edildi.
Petrol piyasasında bir firmaya ihrakiye teslimi lisansı tanımlanırken, bir şirketin mevcut iletim lisansının süresi uzatılmış oldu.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) alanında ise bir şirketin LPG depolama lisansı yürürlükten kaldırıldı.