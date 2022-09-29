EPDK Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizmasını uzattı

ANKARA (DÜNYA)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, “Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması” uygulamasını 6 ay daha uzattı. Temel olarak, yüksek maliyetli kaynaklardan elektrik üreten santrallerin maliyet açığının bir kısmını, düşük maliyetli enerji üreten santrallerden karşılamayı öngören düzenleme Türkiye’de ilk kez uygulanıyordu. Karar EPDK’dan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yazılı açıklamada, “Hamdolsun ilk 6 aylık uygulamamız sonucunda hiçbir santral kapanmadı ve arz güvenliği sıkıntısı yaşamadık. Ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Hem serbest piyasa yapısını koruyacağız hem de içinden geçtiğimiz dönemin doğasına uygun önlemleri almaya devam edeceğiz. Artan hammadde fiyatları sebebi ile yüksek maliyetle elektrik üreten santrallerin – ki büyük bir istihdam kaynağı bu santraller- kapanması Türkiye’nin arz güvenliğini sekteye uğratabilir. Bu durum tüketicilerimiz için hem maliyet yükü hem de olası kesintiler anlamına gelebilir. Buna izin veremeyiz. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile piyasalarımızdaki dengeyi gözetmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan bazı santraller uygulamanın uzatılmaması talebinde bulunmuştu.

Arz güvenliği ve tüketici maliyeti vurgusu

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uygulamanın tüketicilerin yüksek maliyet artışlarından korunmak ve arz güvenliğini sağlama temelli olduğunu ve bazı Avrupa ülkelerinin benzeri mekanizmaları uygulamayı gündemine aldığını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel enerji krizi olarak yorumlanan gelişmeler gözlendiğini vurgulayan Mustafa Yılmaz, ithal ürün maliyetlerinin hala yüksek seviyesini koruduğu ve bunun da piyasa fiyatlarını yukarıda tuttuğunu anlattı. Uygulamayı “emniyet sübabı” olarak niteleyen Mustafa Yılmaz şunları kaydetti:

“Küresel enerji krizi Avrupa’yı tehdit ediyor. Bizim 6 ay önce başladığımız bu geçici mekanizma başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi tarafından da uygulamaya alınıyor. Kurulumuzun aldığı kararla 6 ay daha özellikle kaynak maliyet artışı nedeni ile üretim yapamayan santrallerin arz güvenliğine katkısını sağlayacağız. Tüketicilerimizi de artan olağanüstü maliyet artışlarından korumayı hedefliyoruz. Kurum olarak girdi maliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bu maliyetlerde yaşanan değişiklikleri azami uzlaştırma fiyatlarına da yansıttık. Örneğin ithal kömür fiyatında önemli bir değişiklik oldu ve bu yaşanan değişikliği de azami uzlaştırma fiyatlarını düşürme şeklinde yansıttık. Süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.”

Yazılı açıklamada, azami uzlaştırma fiyatları (MWh başına) açıklandı. Buna göre

doğal gaz santralleri için 4 bin 500 TL, ithal kömürü santralleri için 2 bin 750 TL, yerli kömür santralleri için 2 bin 50 TL, yenilenebilir kaynaklar için 1540 TL olarak belirlendi.

Açıklamada, uygulama kapsamında, serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark 'destekleme bedeli' olarak kaynak bazlı destekleme havuzunda toplanacağı; bu havuzda oluşan gelirin, düzenlemeye tabi bütün tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak, tüketicilerin piyasada oluşan artışlardan korunmasının hedeflendiği kaydedildi.