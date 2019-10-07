EPDK Başkanı Yılmaz: Elektriğe yıl sonuna kadar zam yok

07 Ekim 2019

Elektrikte üst üste yapılan zamları değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji zamlarını yaparken maliyetleri dikkate aldıklarını söyledi.

BloombergHT televizyonuna konuşan Yılmaz, bu yıl başka zam olmayacağını belirti ve "Son çeyreğin tarifesini yapmış olduk" dedi.

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Elektriğin maliyetinin altında satışları beklemek doğru değil. Enerjinin üretim maliyetlerine bakınca zararına satış yapmak eşyanın tabiatına aykırı. Ekonomiye de aykırı. Dolayısıyla biz enerjinin de maliyet bazlı formülde satılmasından yanayız. Dolayısıyla biz enerjide zamları yaparken maliyetleri dikkate alıyoruz. Bu şirketleri zarar ettirmemek gibi kanundan doğan bir sorumluluğumuz var."