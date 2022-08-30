EPDK Başkanı Yılmaz: Lisanssız elektrikte olumlu sonuçları kısa sürede göreceğiz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğiyle ilgili son günlerde ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Biz düzenlememizin sonuna kadar arkasındayız. Sahada olumlu sonuçlarını da kısa süre içinde göreceğiz." dedi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, gazeteci Fatih Altaylı'nın lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların mesnetsiz olduğunu ve bu iddiaları yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Söz konusu yazıların eleştiri sınırlarını aştığını, EPDK ve çalışanlarını töhmet altında bıraktığını vurgulayan Yılmaz, "Fatih Altaylı isterse kariyerinin geri kalanında her gün bu yönetmelikle ilgili yazmaya devam edebilir. Bu kendi takdiridir ancak biz düzenlememizin sonuna kadar arkasındayız. Sahada olumlu sonuçlarını da kısa süre içinde göreceğiz. Kendisinin kurumumuza yönelik iftira ve hakaretleriyle ilgili son kararı ise Türk adaleti verecektir." ifadelerini kullandı.

"Piyasadaki fiyatları, elektrik üretiminin kaynağı ve talep etkiliyor"

Yılmaz, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye kimsenin hakkı olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Birileri elinize eksik rakamlar verir, kulağınıza yanlış bilgiler üflerse siz de mahcup olursunuz. Mesela (Altaylı'nın) bir önceki yazısında serbest piyasada oluşan fiyatlarla ilgili tabloda gerçek verilerin nasıl manipüle edildiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. Önce yönetmeliğin 9 milyar dolar zarara sebep olduğunu iddia ediyor, yazının içinde bu rakamı 6 milyar dolar olarak hesaplıyor. Hoş ikisi de doğru değil ve böyle bir zarar ortada yok ama keşke kendi yazdığı yazıyı bir kez okusaydı. Ağustos ayının ikinci 12 günlük dönemindeki tüketim miktarı artışını tabloya eklemeden, artan tüketimlerin hangi enerji kaynağından karşılandığı incelenmeden, bu kaynakların maliyetinin ne olduğu analiz edilmeden fiyatlardaki artışı lisanssız elektrik üretim yönetmeliği değişikliğine bağlamak açıkçası bilgisizce ya da maksatlı bir çıkarımdır. Yönetmelik değişikliğinden sonra güneş üretimlerinin düşmesini 'ucuz ve beleş enerji anında kesiliyor' diye ifade etmek ise ayrı bir garabettir."

"Lisanssız elektrik üretimindeki düşüş yüzde 1"

Yılmaz, 1-12 Ağustos tarihlerinde lisanssız elektrik üretiminin 561 bin megavatsaat, 13-24 Ağustos tarihlerinde ise 551 bin megavatsaat olduğunu bildirdi.

Bu düşüşün, yaklaşık 9 bin megavatlık güneş kurulu güç kapasitesinden 100 megavatlık anlık düşüşe karşılık geldiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu, hava durumuna bağlı olan, santrallerin bakımı, arızası ile de oluşabilecek herhangi bir manası olmayan yüzde 1'lik bir düşüştür. Yani kesilen bir enerji söz konusu değildir. Üstelik Ağustos ayının 22-23 ve 24'ünde tüketim talebinin saatlik 5 bin megavatsaat üzerinde artmış olması bile yapılan çıkarımın yanlış olduğunu gösterir. Ayrıca saatlik olarak serbest piyasada elektrik fiyatlarında yönetmelik çıkmadan önce de megavatsaat başına 3 bin 750 ya da 3 bin 499 lira gibi rakamlar görülmüştür. 25 gigavat gücün nasıl hesaplandığı veya 24 saat üretim yapan hangi kaynağın verisinin alındığını zaten bilmiyoruz. Bir de bu hesaplar güneş santrallerinin 24 saat üretim yapabileceği düşünerek yapılmışsa, gerçekten böylesi bilgisizlik olacak iş değil."