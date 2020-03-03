03 Mart 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığı’na Mustafa Yılmaz yeniden atandı.

Görev süresi dolan Mustafa Yılmaz, EPDK Başkanlığı görevine yeniden atandı. Atamayla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz kimdir?



Mustafa Yılmaz, 1966 yılında Gaziantep Nizip'te doğdu. Nizip'teki ortaöğreniminin ardından 1984-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamladı.

1989 yılında İstanbul'da serbest avukatlığa başlayan Mustafa Yılmaz, 1993-2004 yılları arasında enerji sektöründe avukat olarak çalıştı. Mustafa Yılmaz, 21 Şubat 2004 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK - Kurul) üyeliğine atandı.



28 Ocak 2010 tarihinde EPDK İkinci Başkanı olarak görevlendirildi. 20 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da EPDK Başkanı olarak ikinci kez atandı.



Yılmaz, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyor. İngilizce bilen Yılmaz, evli ve üç çocuk babası.