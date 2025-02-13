EPDK, bazı şirketlerin lisansını iptal etti, bazılarına onay verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 26 şirkete lisans verdiğini açıkladı. İki şirketin lisansını iptal eden EPDK, üç şirketin lisansını sonlandırırken; üç şirketin lisans süresini de uzattı.

Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete tedarik lisansı, dört şirkete üretim lisansı verildi. Aynı piyasada iki şirketin üretim lisansı iptal edildi, üç şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında dört şirkete madeni yağ lisansı, iki şirkete ihrakiye teslimi lisansı, bir şirkete ise dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada, bir ihrakiye teslimi lisansı, bir depolama lisansı ve bir iletim lisansının süresi uzatıldı.