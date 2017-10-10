EPDK: Bir gece ansızın karar alabiliriz

10 Ekim 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarına zam geleceği gün, bazı istasyonların bu zammı gece 00.00'dan önce yaptıklarına ilişkin şikayetler aldıklarını belirterek, bu durumların düzeltilmesini beklediklerini aksi halde bir gece ansızın karar alabileceklerini belirtti.



Kamuoyunda hala fiyatların EPDK tarafından belirlendiği gibi yanlış bir algı olduğunu dile getiren Yılmaz, akaryakıt fiyatlarını şirketlerin, kanunun çizdiği çerçevedeki tarife metodolojilerine göre serbest piyasada belirlediğini ifade etti.

Yılmaz, akaryakıt piyasasında yaşanan haksız fiyat hareketlerine dikkati çekerek, az sayıdaki akaryakıt bayisinin akaryakıt sektörününün tamamını töhmet altında bırakmasına izin vermeyeceklerini aktardı.

Akaryakıt fiyatlarına zam geleceği zaman, bazı istasyonların bu zammı gece 00.00'dan önce yaparak tüketiciyi mağdur ettiklerine dair şikayetler aldıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kesin bir dille belirtmek istiyorum, akaryakıt dağıtım şirketleri rekabeti olumsuz etkileyecek fiyat hareketlerinden mutlaka kaçınmalıdır. Dağıtım şirketlerinden vakit kaybetmeden kendilerine çekidüzen vermelerini, bayilerini uyararak, bu tür uygulamalara derhal son verilmesini bekliyoruz. Geçmişte akaryakıt piyasası denildiğinde akla gelen kötü imajı yok ettik ve iyi bir hale getirdik. Şimdi birkaç bayinin bu şekildeki uygulamalarından bütün sektörün etkilenmesine asla izin vermeyiz. Satış zinciri noktasındaki sıkıntıları biz şu anda izliyoruz. Onların da bir an önce düzeltilmesini istiyoruz aksi takdirde bir gece ansızın karar alabiliriz." diye konuştu.

Serbest piyasada doğalgaz alım-satımı gelecek yıl

Yılmaz, Türkiye'de doğalgaz borsası kurulması hedeflerine yönelik bu yıl içinde çok önemli adımlar attıklarını belirtti.

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde bir elektronik platform kurulacağını ifade eden Yılmaz, "Bu platform üzerinden 1 Nisan 2018 itibarıyla eşit ve şeffaf koşullar altında doğalgaz alım-satım işlemleri gerçekleştirilmeye başlanacak." dedi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında lisans başvurularının elektronik ortamda alınmasına yönelik mevzuat değişikliğini yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Bir yıl içinde tüm lisanslama işlemlerini elektronik ortamda yapabileceğiz ve LPG sektörümüze de yepyeni bir ivme kazandıracağız." diye konuştu

Kaynak: AA