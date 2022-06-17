EPDK, ek teminatların yeniden hesaplanması şartlarını belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslarla ilgili Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, usul ve esaslara yeni bir madde eklendi. Yeni maddeye göre, fatura son ödeme günü saat 16.40'tan sonra ilgili fatura dönemine ilişkin ek teminat kaleminde günlük olarak hesaplanan tutarın dikkate alınmaması halinde, ek teminat tutarı azalacak piyasa katılımcıları için ilgili teminat kalemi yeniden hesaplanacak.

Yeni düzenlemede, ek teminatı güncellenen piyasa katılımcıları sunmaları gereken toplam teminat tutarlarına ilişkin olarak ilgili piyasa katılımcılarını ve katılımcı bazında merkezi uzlaştırma kuruluşunu saat 17.00'ye kadar bilgilendirecek.

Ayrıca, piyasa katılımcısı tarafından gerçekleştirilecek olan nakit teminat çekme işlemleri herhangi bir iş gününde saat 14.30 ile 15.40 arasında, nakit dışı teminatların çekme işlemleri 14.30 ile 16.40 arasında gerçekleştirilebilecek.