EPDK, eylül ayı için spot boru gazı ithalatı talep çağrısında bulundu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), spot boru gazı ithalatı kapsamında Eylül ayı (A8) için talep çağrısında bulundu.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), spot boru gazı ithalatı kapsamında Eylül 2025 dönemi (A8) için talep çağrısına çıktı.
Duyuruya göre, 25 Ağustos 2025 tarihli elektronik platform üzerinden yapılacak talep toplamalar 10.00-10.30, yarışmalar 11.00-11.15 saat aralığında yapılacak.
Talep toplama ve yarışmalara katılmak isteyen İthalat (Spot) lisansı sahipleri, 13 Ağustos 2025 tarihi mesai saati bitimine kadar belgelerini EPDK'ya sunacak.