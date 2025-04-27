EPDK, SOCAR ve dört doğal gaz dağıtım şirketinin tarifelerini güncelledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin depolama ve perakende satış tarifelerinde değişikliğe gitti.

Buna göre, SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin İzmir Aliağa’daki Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi’nde günlük depolama hizmet bedelleri yeniden belirlendi. Buna göre, benzin türleri ve etanol için metreküp başına 3,81 lira, motorin, biyodizel türleri ve denizcilik yakıtları için 3,94 lira, havacılık yakıt türleri için ise 3,78 lira hizmet bedeli uygulanacak.

Öte yandan, Aksa Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Palen Enerji Doğal Gaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret AŞ ile Sürmeli Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 1 Mayıs 2025’ten itibaren geçerli olacak sistem kullanım bedeli üst sınırları ile üçüncü tarife uygulama dönemine ilişkin perakende satış tarifeleri de revize edildi.