EPDK, son kaynak tedariğinde tüketim miktarlarını belirledi

27 Ekim 2020

EPDK'nın son kaynak tedariğinde tüketim miktarı 2021 yılı için mesken tüketici grubuna yönelik 50 milyon kWh/yıl, diğer tüketici gruplarına yönelik 7 milyon kWh/yıl olarak uygulanması ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 1.0938 olarak uygulanmakta olan KBK 1/1/2021 tarihinden itibaren de 1.0938 olarak uygulanacak.

Karar 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.