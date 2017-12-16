EPDK, TEİAŞ'ın sistem kullanım ve işletim gelir gereksinimlerini belirledi

16 Aralık 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) 2018 yılına ilişkin sistem kullanım ve işletim gelir gereksinimine ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'ın 2018-2020 yıllarını kapsayan gelir ve tarife düzenlemelerine yönelik beşinci uygulama döneminde baz TÜFE değeri 309,78 milyon lira, 2018 yılı sistem kullanım gelir gereksinimi 4 milyar 951 milyon lira ve sistem işletim gelir gereksinimi 51 milyon 620 bin lira olarak belirlendi.

Öte yandan, EPDK, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 1 Ocak 2017 tarihinde başlayan ikinci uygulama dönemine ilişkin kurul kararında değişikliğe gitti.

Buna göre, BOTAŞ'ın iletim ve sevkiyat kontrol tarifelerinde, iletim şebekesinin kapasite bedellerine esas alınan giriş noktalarının sayısı 11'den 14'e yükseltildi. Giriş noktası listesine, Marsa Gelibolu Üretim Tesisi, Dörtyol LNG Terminali ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projeleri eklendi.

BOTAŞ'ın 2018 yılı iletim kapasite bedelleri belirlendi

EPDK tarafından BOTAŞ'ın 2018 yılına ait iletim ve sevkiyat kontrol bedelleri, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iletim hizmet bedeli üst sınırı 2018'de santimetreküp başına 0,019148, kilovatsaat başına ise 0,00179962 lira olacak.

Sevkiyat kontrol bedellerinin hesaplanmasında 29 Aralık 2016 tarihli 6821 sayılı kurul kararıyla kabul edilen ikinci uygulama dönemine ilişkin yöntem bildirimi esas alınacak.

Kaynak: AA