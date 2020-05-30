EPDK tüm işlemleri elektronik ortama taşıdı

30 Mayıs 2020

MEHMET KARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) istisnalar hariç enerji yatırımlarıyla ilgili bütün işlemleri elektronik ortamda yapılabilir hale getirdi. Kamulaştırma işlemleri de 1 Temmuz itibariyle internetten yapılabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yatırımcıların işini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı bürokratik işlem ve süreçleri azaltacak çalışmalarda sona geldi. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve LPG piyasalarına yönelik işlemlerin, mevzuata yönelik bazı istisnaları hariç, tamamı artık elektronik ortamda yürütülebiliyor.

Amaç yatırım ortamını geliştirmek

EPDK; kamulaştırma alanındaki işlemler için de 1 Temmuz’dan itibaren elektronik başvuru alınmasını karara bağladı. Başvuru ve inceleme süreçlerini kısaltacak bu kararla EPDK, yatırım ortamının iyileşmesini sağlamakla kalmayacak, performans ve hizmet verimliliğini de arttıracak. Ayrıca karar koronavirüsle mücadelede büyük önem taşıyan sosyal temasın azaltılması hedefine de katkı sağlayacak.

Elektrik tesisleri için e-başvuru

E-başvuru uygulaması öncelikle elektrik üretim tesisleri için olmak üzere, 1 Temmuz’da başlayacak. Bu tesisler için bir süreliğine elektronik başvurunun yanında yazılı başvuru da alınacak, sektörün sürece uyumu sağlanacak. Ardından elektrik dağıtım tesisleri ile doğalgaz piyasası ve petrol piyasası kapsamındaki lisans türlerine ilişkin kamulaştırma talepleri de aşamalar halinde elektronik başvuru olarak alınacak. Sürecin sonunda bütün kamulaştırma hizmetleri elektronik ortamda verilecek.

İstenen bilgi ve belge azaltılıyor

Bu arada taşınmaz temini amaçlı başvurularda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi elektronik başvuruyu da kapsayacak şekilde güncellenecek. Yatırım süreçlerini daha da hızlandırabilmek için başvuruda istenen bilgi ve belgeler de azaltıldı. Kamulaştırmaya yönelik ihtiyaç duyulan güncel listeye EPDK’nın internet sayfasından ulaşmak mümkün.