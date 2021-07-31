EPDK, YEKDEM maliyetini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetini revize etti.

Konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu yıl için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında temmuz ve sonrası için tadil edildi.

Böylece megavatsaat başına 128,05 lira olarak öngörülen temmuz ayı YEKDEM maliyeti 102,10 lira, 130,89 lira olarak öngörülen ağustos ayı YEKDEM maliyeti 93,40 lira, 115,35 lira olarak öngörülen eylül ayı maliyeti 85,23 lira, 107,85 lira olarak öngörülen ekim ayı maliyeti 86,14 lira, 119,77 lira olarak öngörülen kasım ayı maliyeti 87,38 lira ve 104,22 lira olarak öngörülen aralık ayı maliyeti 81,42 lira şeklinde değiştirildi.

Öte yandan doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerine ilişkin üçüncü tarife uygulama dönemi 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2026 dahil olmak üzere 5 yıl olacak. Doğal gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında üçüncü tarife uygulama dönemi için itfa süresi de 22 yıl olarak dikkate alınacak.