EPDK yeni lisans kararlarını açıkladı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 11 şirkete lisans verdi. EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre EPDK, 5 şirkete elektrik üretim lisansı, 3 şirkete eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı ile 1 şirkete tedarik lisansı verdi. Kurum, 1 şirketin üretim lisansını iptal etti, 1 şirketin ise lisans süresini sonlandırdı.
Öte yandan, EPDK tarafından 1 şirkete elektrikli şarj ağı işletmeci lisansı ile 1 akaryakıt şirketine de ihrakiye lisansı verildi.