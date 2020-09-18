EPDK Yönetim Kurulu Üyesi Çiçek, ERRA yönetiminde

18 Eylül 2020

ANKARA (DÜNYA)- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyesi Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

EPDK’den yapılan açıklamaya göre, ERRA Genel Kurulunda yönetim kurulunda boşalan 6 üyelik için 9 ülkenin adayları yarıştı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen genel kurulda, Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Avusturya, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Letonya ve Macaristan’ın düzenleyici kurumlarından üst düzey yöneticiler yarıştı.

Ahmet Çağrı Çiçek ise AB müktesebatıyla hızlı gelişen dinamik bir enerji piyasası oluştuğunu kaydederek, EPDK’nin genişleyen ERRA’nın kapsayıcılığına katkı sağlayacağını bildirdi.

Küresel salgının herkesi gelecekte yaşamaya zorladığını belirten Çiçek, “Geleceğin dayattığı dönüşümleri ve gelişimleri düzenleyici kurumların dayanışma içerisinde karşılaması ve yönetebilmesi gerekir. ERRA Yönetim Kurulu üyesi olarak bu vizyon dahilinde çalışacağım” diye konuştu.

ERRA’nın, son katılımlarla birlikte, 4 kıtadan, 34’ü tam üye ve 14’ü ortak üye olmak üzere 48 üyesi bulunuyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Çiçek’in ERRA Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek; “Bu görev bizim için çok değerli. İnşaallah Çağrı Çiçek kardeşimiz de hem EPDK’yı hem de ülkemizi layıkıyla temsil edecektir. Kendisine yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda ERRA Yönetim Kuruluna Ahmet Çağrı Çiçek, Avusturya’dan Dietmar Preinstorfer, Gürcistan’dan Maia Melikidze, Kuzey Makedonya’dan Adrijana Nelkova-Chuchuk, Letonya’dan Roland Irklis ve Macaristan’dan Pal Sagvari seçildi.

Maia Melikidze ERRA Başkanlığına; Pal Sagvari ise başkan yardımcılığına getirildi.