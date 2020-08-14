EPDK'dan 36 yeni lisans
EPDK 36 yeni lisans tahsis ettiğini Resmi Gazete'de duyurdu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 36 yeni lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 16 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.
Petrol piyasasında 1 ihrakiye teslimi lisansı tahsis edildi.
LPG piyasasında ise 16 depolama lisansı verilirken, 17 lisans sona erdirildi.
Kaynak: AA