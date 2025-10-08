EPDK’dan LPG piyasasında yeni düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımladı.

Resmî Gazete’de yer alan düzenlemeye göre, LPG dağıtıcı lisansı sahipleri artık herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG satın alabilecek, ancak bu LPG’yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Depolama tarifelerinde eşitlik ilkesi

Yönetmeliğin 22’nci maddesine eklenen yeni fıkra ile onaya tabi depolama tarifesi kapsamındaki tesislerde uygulanacak hizmet bedellerinde eşit taraflar arasında ayrım oluşturacak uygulamalara izin verilmeyecek.

Ayrıca bu tesislerde, tarifelere aykırı veya bozucu nitelikteki anlaşmaların yapılması yasaklandı.

Boş kapasite zorunluluğu ve tarife onayı

24’üncü maddeye eklenen yeni düzenlemeyle birlikte, boş kapasitesi bulunan depolama lisansı sahipleri, uygun koşullar altında gelen depolama taleplerini karşılamakla yükümlü olacak.

Ayrıca depolama lisansı sahipleri, tesislerine ilişkin depoya yönelik tarife önerilerini EPDK’ya sunacak ve sadece Kurul onayıyla belirlenen tarifeleri uygulayabilecek.

Yürürlük tarihi

Yeni yönetmeliğe göre, değişikliklerin bir bölümü yayımı tarihinde, ilk maddede yer alan hüküm ise 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütecek.