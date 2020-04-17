EPDK'den İstanbul'daki yeni hastanelerin inşasını hızlandıracak karar

17 Nisan 2020

MEHMET KARA

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki sahra hastanelerinin inşası sırasında ihtiyaç duyulacak yakıtın daha hızlı tedariki için Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) özel yetki verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) yeni hastanelerin inşa ve hizmet sürecinde herhangi bir aksama ve gecikme yaşanmaması istisnai bir karar aldı. Karar çerçevesinde DMO’nun finansal aracılık hizmetinin kapsamı genişletilerek istasyon dışında hizmet verebilmesinin önü açıldı.

İş makinalarına doğrudan ikmal

DMO’nun ihale yoluyla anlaştığı dağıtım şirketi ve akaryakıt bayisi vasıtasıyla istasyonlardan ve özellikle araçlara ikmal yapma kısıtlamasına uğramadan dış satış yoluyla hastane şantiyelerinde çalışan iş makinaları, jeneratör gibi unsurlara doğrudan yakıt ikmali yapılabilecek. Kararın inşa sürecini daha da hızlandırması bekleniyor.

Şantiyelere zaman kazandıracak

DMO daha önce; akaryakıt dağıtım şirketleri ile yaptığı ihale sonucu kendisi anlaşması bulunan kamu kurumlarının araçlarına elektronik sistemlerle finansal aracılık hizmeti sunarak akaryakıt tedarikini istasyonlardan ve sadece bu kamu kurumlarının kara taşıtlarına dolum yapma imkanı sağlıyordu. Ancak bu durumun zaman kaybına yol açarak koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratabileceği göz önüne alınarak süreci hızlandırmak hedeflendi.

Tüm kamu kurumları yararlanabilecek

EPDK’nın üç buçuk aylığına verdiği izinden; Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve hastaneler de DMO ile yapacakları anlaşmalar çerçevesinde yararlanabilecek. Amaç, sağlık hizmetlerinde akaryakıt tedarikinden kaynaklı herhangi bir gecikme ve aksama yaşanmaması.