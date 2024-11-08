EPDK'nin l7 şirkete dair yeni lisans kararları açıklandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 17 şirkete tedarik, üretim, depolama, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı verdi. EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
AA
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EPDK l7 şirkete lisans verdi. Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen şirketlere 10 üretim lisansı ve 4 tedarik lisansı aldı.
Ayrıca, ilgili piyasada 2 şirketin üretim lisansı ile 3 şarj ağı işletmecisinin lisansı da sona erdirildi.
Petrol piyasasında ise 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 dağıtıcı lisansı ve 1 depolama lisansı verilirken, 1 şirketin ihrakiye lisansının süresi uzatıldı.